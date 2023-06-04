Cemal Enginyurt: Hemen Can Atalay’ı serbest bırakınız!

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay'ın, mazbatasını almasına rağmen tutukluluk halinin devam etmesine tepki gösteren Enginyurt, şunları kaydetti:

“Can Atalay’ı tanımam. Fikirlerimiz uyuşmaz. Lakin Milletvekili seçilmiş birisi neden hala serbest bırakılmaz. Bırakmayacaktıysanız, neden seçime girmesine izin verdiniz? Seçime girdi ve seçildi. Öyleyse hemen Can Atalay’ı serbest bırakınız. #CanAtalay TBMM de yemin etmeli.”