Nikah şahitliğini Erdoğan yapmıştı: ABD Büyükelçisinin damadı da kabinede

Bakan yardımcılığı görevinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirilen Alparslan Bayraktar, aynı zamanda Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı.

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Nikah şahitliğini Erdoğan yapmıştı: ABD Büyükelçisinin damadı da kabinede

Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Bakan yardımcılığı görevinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirilen Alparslan Bayraktar, aynı zamanda Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı.

Erdoğan'ın kabinesinde 2 isim bakan yardımcılıklarından bakanlığa getirildi. Bu isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, diğeri ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirilen Alparslan Bayraktar.

Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı.

Bayraktar, 2018 yılında hayatını Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan ile birleştirdi. Murat Mercan o dönem Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Bayraktar çiftinin nikah şahitliğini Erdoğan ile o dönemki TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapmıştı. Çiftin nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyılmıştı.

Alparslan Bayraktar, halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığı'nı yürütüyor.

Nikah şahitliğini Erdoğan yapmıştı: ABD Büyükelçisinin damadı da kabinede - Resim : 12018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile dönemin Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan'ın düğününe katıldı.

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Nikah şahitliğini Erdoğan yapmıştı: ABD Büyükelçisinin damadı da kabinede ABD Büyükelçisinin damadı da kabinede