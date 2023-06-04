İmamoğlu'nu ağırlayan muhtar, AKP'li belediye başkanının hedefi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir süre önce Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel’i muhtarlık binasında ziyaret etti. Ziyaretten sonra Güzel’in başına gelmeyen kalmadı.

T24’ün haberine göre ziyaretin ardından AKP Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yanındaki görevlilerle birlikte, ilçe belediyesine ait parkta bulunan Şirinevler Mahallesi Muhtarlığı’na geldi. Başkan Bahadır, Muhtar Güzel’den burayı hemen boşaltmasını istedi. Muhtar Güzel’in kendisine tebligat gönderilmesini istemesi üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.

‘ELİMDE KALIRSIN’

Muhtarlık görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Başkan Bahadır’ın Muhtar Güzel’e “Çok cahilsin, çok basitsin” dediği yer aldı. Güzel de bunun üzerine “Aynı şekilde size iade ediyorum” dedi. Tartışmanın devamında Başkan Bahadır’ın Muhtar Güzel’e “Sana bir şey söyleyeyim mi? Elimde kalırsın” dediği de görüntüdeki ses kaydında yer aldı.

‘MUHTARLIĞI TAŞIYACAĞIZ’

Yaşananları videoyla muhtar İbrahim Güzel ise şunları söyledi: “Koruması bana saldırdı, biz de tabii gerekeni yaptık. Daha sonra çıktılar gittiler. Ancak içeri girerken ‘Burayı boşaltacaksınız, hemen bırakacaksınız’ diyerek bana hakaretler savurmuş, aynı hakaretlerle ben de ona cevap verdim. Kıymetli komşum! Bunu size anlatmamdaki sebep, gelecek hafta muhtarlığımız parkın içinde olmayacak. Yeni bir yere taşımaya imkanımız inşallah olacak, oraya taşıyacağız. Bununla ilgili de size bildirimlerde bulunacağız.”