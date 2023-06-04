İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Soylu ne hediye etti?

İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde, Süleyman Soylu görevi Ali Yerlikaya'ya devretti.

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İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Soylu ne hediye etti?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi 7 yıl bakanlık koltuğunda oturan Süleyman Soylu'dan devraldı.

Soylu, "Aziz milletimizin emrinde olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Yerlikaya, "Sayın bakanım bu görevi sizden devralmak benim için büyük bir onur. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı sahil kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Temel referanslarımız hukuktur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Terör, düzensiz göç ve suçlarla mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Soylu, Yerlikaya'ya bir kalem hediye etti ve başarılar diledi.

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