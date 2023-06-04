CHP'de değişim nasıl olacak? Kemal Kılıçdaroğlu kendisine bağlamak istiyor

Olağan Kurultay öncesinde yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirleyecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti’de olduğu gibi örgütleri kendisine bağlamak istediği öğrenildi. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya da Genel Sekreterlik önerildiği ifade edildi. Yeni MYK’nın mevcuda göre daha fazla genç ve daha fazla kadından oluşacağı da belirtiliyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP’de başlayan hareketlilik Parti Meclisi ve Milletvekili kapalı grup toplantısıyla devam etti. Parti Meclisi’nin ardından yapılan açıklamada olağan kurultay sürecinin başlatılacağı belirtilirken gözler de Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği yeni MYK’ya çevrildi. “Değişim” mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin ardından belirlenecek MYK’da yer alacak yeni isimler merak edilirken en köklü değişikliğin örgütlerle ilgili yapılacağı öğrenildi.

İYİ PARTİ’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu’nun dar kapsamlı bir toplantıda örgütleri kendine bağlamak istediğini söylediği öğrenilirken, bu konuda örgütleri kendisine bağlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i örnek gösterdiği de konuşuluyor. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya da Parti Genel Sekreterliği görevinin teklif edildiği ancak Salıcı’nın henüz bu konuda bir yanıt vermediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’nın mevcuda göre daha fazla genç ve daha fazla kadından oluşmasını istediği de belirtiliyor. Yeni MYK’da Deniz Demir, Murat Emir, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Ayşe Eser Danışoğlu gibi isimlerin yer alacağı da kulislerde konuşuluyor.

ANKARA ÖRGÜTÜ DE “DEĞİŞİM” DEDİ

Bu arada CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın da bu hafta içinde il yönetimi, ilçe başkanları, il gençlik kolları, il kadın kolları ve il disiplin kurulu üyeleriyle bir araya gelerek çeşitli toplantılar düzenlediği ve seçim sonrası süreçle ilgili fikirlerini aldığı öğrenildi. Toplantılarda Genel Merkez’e yönelik “değişim” mesajının ön plana çıktığı ve Akıllı’nın da örgütten aldığı değerlendirmeleri birebir ziyaretlerle MYK üyelerine aktardığı da ifade edildi.