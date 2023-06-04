'ABD'de önemli pozisyonlarda çalıştı': Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı'na kimi getirecek?

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in hükümetin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına geçmesi, en dikkati çeken konulardan biri.

Beklendiği gibi yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer alan Şimşek'in, ek olarak daha önce de birlikte çalıştığı Cevdet Yılmaz'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasında etkili olduğu yorumları yapılıyor.

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'nun aktardığına göre kabinede yer alması piyasalarda olumlu karşılanan Şimşek’in Erdoğan’dan aldığı garanti doğrultusunda bir dizi karara kısa sürede imza atması bekleniyor.

Şimşek'in ilk icraatlarından birinin de Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirmek olacağı ifade ediliyor.

Kulislerde Şimşek'in bu göreve uzun yıllardır ABD’de önemli pozisyonlarda çalışan Hafize Gaye Erkan’ı getirebileceği konuşuluyor. Şimşek'in önceki dönemde etkin pozisyonda yer alan kimi bürokratları da değiştireceği ileri sürülüyor.