Kulis: Hakan Fidan'ın atanması, Dışişleri'nde nasıl karşılandı?

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Hakan Fidan'ın bakan olarak atanmasının Dışişleri'ni sevindirdiğini aktardı: "Bürokratlar Fidan'ı bakanlığı tanıyan, dikkatli bir bürokrat olarak değerlendiriyor."

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Kulis: Hakan Fidan'ın atanması, Dışişleri'nde nasıl karşılandı?

28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci turda oyların yüzde 52.18'i alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabineyi açıkladı. Yeni ekipte geçmiş dönemden sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yer alırken, 15 yeni isim kabinede kendine yer buldu.

Bunlardan biri de, uzun süredir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevinde bulunan Hakan Fidan oldu. 

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'nun aktardığına göre Erdoğan'la çalışmaya Başbakan Danışmanı olarak başlayan, Oslo görüşmeleri olarak tarihe geçen görüşmelerden bir süre sonra MİT Müsteşarı olarak atanan Fidan, Dışişleri kadrolarıyla yakından çalışan, bakanlığı tanıyan bir isim olarak gösteriliyor.

Dışişleri Bakanlığı geleneğinden gelen ve Çavuşoğlu dönemindeki atama ve kararları eleştiren bürokratlar, Fidan’ı, bakanlığı tanıyan, dikkatli bir bürokrat olarak değerlendiriyor.

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