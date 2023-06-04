İşte özgeçmişleri: Yeni kabinede kim, kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede bulunan isimleri açıkladı. Ekonomide merakla beklenen isim olan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilirken, İçişleri Bakanlığı'na eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı ise Türk Silahlı Kuvvetleri Başkanı Yaşar Güler oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı koltuğuna Cevdet Yılmaz otururken, yeni kabinede ilk kez bakan olan 15 isim yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın kabinesinde geçmiş dönemden sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yer alırken, 15 yeni isim kabinede kendine yer buldu.