İşte özgeçmişleri: Yeni kabinede kim, kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan yeni kabine üyelerini dün açıkladı. Önceki kabineden sadece Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerini korudu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede bulunan isimleri açıkladı. Ekonomide merakla beklenen isim olan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilirken, İçişleri Bakanlığı'na eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı ise Türk Silahlı Kuvvetleri Başkanı Yaşar Güler oldu.
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı koltuğuna Cevdet Yılmaz otururken, yeni kabinede ilk kez bakan olan 15 isim yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın kabinesinde geçmiş dönemden sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yer alırken, 15 yeni isim kabinede kendine yer buldu.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ
Yeni kabinede Bekir Bozdağ’ın yerine Adalet Bakanı olarak atanan Yılmaz Tunç, yargı camiasında Milli Görüş geleneğinden bir isim olarak biliniyor.
Avukat olan Tunç, siyasete Fazilet Partisi’nde başladı ve 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında da Pendik Belediye Meclis üyeliği yaptı. AKP’nin Pendik Kurucu ilçe Başkanı olan Tunç, Bartın’dan 5 dönem üst üste milletvekili seçildi.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ
1982 yılında Brüksel’de doğdu. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu, Kamu Yönetimi Bölümü’nde de yüksek lisans yaptı. Mayıs 2009 – Mayıs 2019 arasında Brüksel Parlamentosu’nda milletvekili olarak görev yaptı. Eylül 2019’da Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'nda, 1990 yılında lisans; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, 1993 yılında "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle Bilim Uzmanlığı derecesini ve yine aynı Enstitüden, 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle Doktora derecesini aldı.
2003 yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. Işıkhan; Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği'ne ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne atandı.