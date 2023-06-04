Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü? İşte günün manşetleri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. 16 yeni ismin yer aldığı kabineyi gazeteler manşetlerinden nasıl gördü? İşte 4 Haziran gazete manşetleri...

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Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü? İşte günün manşetleri - Resim: 1
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Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü? İşte günün manşetleri - Resim: 2
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Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü? İşte günün manşetleri - Resim: 3
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Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü? İşte günün manşetleri - Resim: 4
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