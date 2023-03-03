Altılı Masa'da İYİ Parti krizi: 5 liderin ortak açıklama yapması bekleniyor

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya gelen ve Altılı Masa’ya eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından beş liderin telefonda görüştüğü bildirildi.

Altılı Masa’nın beş liderinin, İYİ Parti krizi üzerine ortak açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi. Masadaki beş partinin, pazartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan etmeye hazırlandığı iddia edildi.

AKŞENER NE DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün; partinin Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Toplantı saat 14.00'te başladı. Bir saat süren kritik toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, “Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, bizim itirazımız dün de aynıydı bugün de aynı” dedi.

'Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir' diyen Akşener, "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir platform olmaktan çıkmıştır" dedi. Akşener devamında, "Sayın Mansur Yavaş’a ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizleri sevdi bağrına bastı. Milletimiz sizi göreve çağırıyor” diye konuştu.