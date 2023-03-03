Bekir Ağırdan'dan "Akşener" yorumu: İYİ Parti intihar etti

Siyaset Bilimci Bekir Ağırdır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'nın aday konusunda Kılıçdaroğlu'nun ismini öne çıkarmasının ardından masadan ayrılışını değerlendirdi.

Ağırdır, "İYİ Parti intihar etti. Her parti için böyle bir liderlik, bir örgütsellik var bir de seçmen profili var. İYİ Parti'nin bu üçü arasında bir doku sorunu vardı. Yani sosylojik tabanı ile örgütsel dokusu arasında çok bariz bir sorun vardı ve Meral Hanım'ın önündeki en büyük handikap o farkı kapatma ihtiyacıydı" dedi.

Ağırdır şöyle devam etti:

"İYİ Parti'nin sosyolojik tabanı seküler tabanda olan sol fikriyata yakın durmayan, kendilerince milliyetçi ve dindarlığı baskın olmayan ama esas itibariyle yüzü batıya dönük kentli seçmen. Örgütsel dokusu ise MHP'den gelen kitle. Meral Hanım bu örgütsel dokunun aklıyla hareket ediyor olabilir ama o seçmenin bir kısmı Meral Hanım ile hareket etmeyecek. Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim var onunla hareket edecek. O seçmenin ez yarısı orada durmayacak. Bu duygu hali bütün siyasi tarzını ele geçiriyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Hakikaten intihar etti."

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARŞILIK VERMEZ"

Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapmasına ilişkin olarak Ağırdır, "Karşılık vermezler. Ekrem Bey'in de Mansur Bey'in de siyasi olarak da yakın olsalar bile bu tavırla ayrılış biçiminde duruşun yanında olmayacaklardır, diye tahmin ediyorum" diye konuştu.