Son Anketten Çarpıcı Sonuç! Oy Oranında Dengeler Değişti, İki Parti Kan Kaybediyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınması sonrası siyasette tansiyon yükselirken, CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesiyle de erken seçim çağrıları kuvvetlendi. Muhalefet, son dönemde yapılan tutuklamalar ve ekonomik krizi işaret ederek bir an önce sandığa gitmeyi talep ediyor.

Siyasetteki bu durum anket şirketlerinin de çalışmalarına hız vermesini sağladı. Seçim dönemine girmişçesine çalışmalarını artıran anket araştırmacıları, halkın oy verme eğilimi konusunda nabız tutmaya çalışıyor. Son olarak ORC Araştırma, Giresun ve Rize halkını kapsayan bir anket çalışması gerçekleştirdi.

AKP VE MHP'DE DÜŞÜŞ

25-29 Mart 2025 tarihlerinde yapılan genel seçim anketi Giresun'da 1210 kişiyle, Rize'de 1100 kişiyle gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına göre iki kentte de birinci parti AKP oldu. Ancak yaşadığı ciddi kan kaybı dikkat çekti. Giresun'da yüzde 37.4 oy oranın sahip olan AKP'nin 5.7 puan kayıp yaşadığı belirtildi. Rize'de yüzde 45.6 oy oranına sahip olan parti, orada da 7.8 puan kaybetti.

CHP'DE PUAN ARTIŞI

İki ilde de ikinci sırada yer alan CHP ise yükselişe geçti. Giresun'da 5.6 puan artış kaydederek yüzde 26.1 oy oranına ulaşan ana muhalefet partisi, Rize'de 3.1 puan artışla yüzde 24.5 oy topladı. Üçüncü sırada yer alan MHP'nin de ciddi puan kaybettiği görüldü. Giresun'da 4 puan kaybederek yüzde 11.6 oy oranına düşen MHP, Rize'de de 3.8 puan kaybederek yüzde 9.1 oy oranına geriledi.

İYİ PARTİ'DE DÜŞÜŞ

Giresun'da yüzde 7 oy oranına düşen İYİ Parti'nin de 5.7 puan kaybı yaşadığı görülürken, Muhalefet grubundan olan partinin Rize'deki oy oranının da yüzde 2 olduğu tespit edildi. Parti Giresun'da dördüncü sırada, Rize'de ise yedinci sırada yer aldı.

YENİDEN REFAH'TA YÜKSELİŞ

Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ise Giresun'da 1.9 puan artışla yüzde 4.2 oy oranına ulaştı ve kentte beşinci sırada yer alan parti oldu. Rize'de de dördüncü sıraya yerleşen Yeniden Refah Partisi, 2.5 puan kazanarak yüzde 7.5 oy oranına yükseldi.