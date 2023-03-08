Sokak röportajı gündem oldu: Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? İşte çıkan sonuç

NeHaber Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında vatandaşlara "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?" sorusu soruldu. Röportajda Erdoğan'a 41 oy çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'na 50 oy verildi. Kararsız seçmendeki oy sayısı ise 41 oldu...

Türkiye seçime giderken... Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala sokağın nabzı tutulmaya devam ediyor.

Millet İttifakı adayının resmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının ardından seçim heyacanı başladı. Pek çok anket firmasının çalışmaları da devam ederken, Siirt'te sokağa inen "Ne haber" adlı YouTube kanalı vatandaşlara "Kemal Kılıçdaroğlu mu destekliyorsunuz, Tayyip Erdoğan'ı mı destekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Yüzlerce kişiye mikrofon uzatılan röportajda, bazı vatandaşlar "20 yıl oldu artık yeter" derken bazıları da "Sonuna kadar Tayyip Erdoğan" yanıtını verdi. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar da "Kimsenin gönlü kırılmasın hepsine oy vereceğim" dedi. Röportajın sonuna doğru bir vatandaş da "Muharrem İnce" yanıtını verdi.

Sokakta gerçekleştirilen röportajda, Erdoğan'a 41 oy çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'na 50 oy verildi. Kararsız seçmendeki oy sayısı ise 41 oldu.

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