Kulis: Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce' önerisini olumlu karşıladı

Gazeteci Erdoğan Aktaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski 'yol arkadaşı' Muharrem İnce'nin ana muhalefet partisi listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi önerisine olumlu baktığını söyledi.

Kulis: Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce' önerisini olumlu karşıladı

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı Meclis'te ağırladığını aktardı. 

Üç tecrübeli siyasetçinin hem Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı tebrik ettiğini, hem de seçim sürecini konuştuğunu belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu arada konuşulan konulardan biri de oluşturulacak milletvekili listelerinde Altılı Masa'yı oluşturan partilerin, CHP listelerinden seçime girecek olması. Bu durum tüm partilerde bir tartışma konusu olmakla birlikte özellikle CHP’de sıkıntı.

Bu tartışmalı konu konuşulurken Altan Öymen ve Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı’na bir öneride bulundu. İki tecrübeli siyasetçi Muharrem İnce konusunu açarak önerilerini dile getirdi:

'Bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP’nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dâhil ederseniz çok iyi olur.'

İNCE: DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAM

Bu öneri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da çok olumlu karşılandı. Şimde CHP temsilcileri Memleket Partisi ile temasa geçecek. Haberi duyar duymaz bin de Muharrem İnce’ye aradım. Bana verdiği yanıt tecrübeli bir siyasetçi olarak kısa ve netti: 'Dereyi görmeden paçaları sıvamam.' (...)"

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