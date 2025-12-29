Siyasilerden Yalova’daki 3 Şehit Polis İçin Peş Peşe Taziye Mesajları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Saldırıda 3 polisimiz şehit oldu. 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

Saldırının ardından siyasilerden 3 şehit için taziye mesajları geldi.

İşte o mesajlar…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi