Özgür Özel'e Bir Tepki de Ömer Çelik'ten Geldi: 'Dezenformasyon Üretme Merkezi' Gibi Hareket Ediyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" sözlerine sert sözlerle yüklendi.

Çelik, sosyal mmedya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanlığı bir 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel Başkanı ile 'yalan siyaseti' arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor. Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir röportajında İHA’nın düşürülme sürecine dair bazı iddialarda bulundu. CHP lideri Özel, İHA'nın İspanya'daki NATO üssü tarafından tespit edildiğini ve Türkiye sınırına girdikten sonra 2 saat boyunca düşürülmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiğini öne sürmüştü.

Özel, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan'da. Erdoğan'dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA'nın menşeinden dolayı düşürülemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi