Özgür Özel'e Bir Tepki de Ömer Çelik'ten Geldi: 'Dezenformasyon Üretme Merkezi' Gibi Hareket Ediyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanlığı bir 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor" dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'e Bir Tepki de Ömer Çelik'ten Geldi: 'Dezenformasyon Üretme Merkezi' Gibi Hareket Ediyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" sözlerine sert sözlerle yüklendi.

Çelik, sosyal mmedya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanlığı bir 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel Başkanı ile 'yalan siyaseti' arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor. Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir röportajında İHA’nın düşürülme sürecine dair bazı iddialarda bulundu. CHP lideri Özel, İHA'nın İspanya'daki NATO üssü tarafından tespit edildiğini ve Türkiye sınırına girdikten sonra 2 saat boyunca düşürülmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiğini öne sürmüştü.

Özel, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan'da. Erdoğan'dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA'nın menşeinden dolayı düşürülemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Burhanettin Duran’dan Özgür Özel'in ‘İHA’ Sözlerine TepkiBurhanettin Duran’dan Özgür Özel'in ‘İHA’ Sözlerine TepkiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Çelik Özgür Özel
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Atama Kararları Resmi Gazete’de Atama Kararları Resmi Gazete’de
Hatay'da Afet Konutları Teslim Töreni | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Turistleri Yok Ama Biz Buradayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Turistleri Yok Ama Biz Buradayız
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Veyis Ateş, Taner Çağlı, Buse İskenderoğlu ve Ege Karataşlı Gözaltına Alındı Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve Fenomen Taner Çağlı Gözaltına Alındı
Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler
Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli
EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor
Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım' Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım'