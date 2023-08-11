Eski AKP'li yönetici saldırdı: Mahmut Alınak’ın 80 yaşındaki ablasına işkence

Siyasetçi Mahmut Alınak’ın 80 yaşındaki ablası Dilber Alınak, yürüyüş yaparken saldırıya uğradı. Dakikalarca süren şiddet sırasında Alınak’ın değerli eşyaları alındı, altın dişleri söküldü.

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Eski AKP'li yönetici saldırdı: Mahmut Alınak’ın 80 yaşındaki ablasına işkence

Kars’ın Digor ilçesinde 9 Ağustos’ta, 80 yaşındaki Dilber Alınak, yürüyüş yaptığı sırada Ekrem Aybi tarafından saldırıya uğradı.

Etraftaki kamera kayıtlarına göre, Ekrem Aybi yaklaşık 5 dakika boyunca Dilber Alınak’ı darp etti, dişlerini söktü ve üzerindeki kıymetli eşyaları aldı. Ortamdan kaçmayan Aybi, Alınak’ı hastaneye götürdü. Aybi, sağlık personeline Alınak’ın trafik kazasında yaralandığını söyledi.

Gazete Duvar'dan Selda Manduz'un haberine göre; kamera görüntülerini izleyen polis, Aybi’yi hastanede gözaltına aldı. Aybi daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisi devam eden Dilber Alınak’ın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayrıca Aybi’nin önceki dönem AKP Digor Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

‘BÖYLE BİR VAHŞETİ KABULLENMEK ÇOK ZOR’

Kars ve Şırnak’ın eski milletvekili olan Mahmut Alınak, olayla ilgili bilgi verdi. Saldırganın ablasına işkence ettiğini belirten Alınak, “Bir maganda 4 dakika boyunca işkence etmiş, gasp etmiş, altın kaplama dişlerini bile sökmüş. Böyle bir vahşeti kavramak, kabullenmek çok zor” dedi.

Ablasının, Kars’ta oldukça sevilen bir isim olduğunu vurgulayan Alınak, yaşanan olay nedeniyle herkesin çok üzgün olduğunu söyledi. “Digor’a bir yas çöktü” diyen Alınak, insanların ablasının durumunu öğrenmek için hastaneye adeta akın ettiğini ancak ablasının henüz komadan çıkamadığını sözlerine ekledi.

‘SALDIRGAN DENGESİZ BİR PROFİL OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR’

“Ailem halamın maruz bırakıldığı şiddet olayını sağduyulu yönetmeye çalışıyor” diyen Necla Alınak da kadına şiddetin, eğitimden, kültürden ve aileden bağımsız olduğunu ifade ederek olayı duyurmak istediğini söyledi.

Necla Alınak, “Darp eden Ekrem Aybi’nin, halamı neden işkenceye maruz bıraktığını anlayabilmiş değiliz. Elbette şiddetin gerekçesi olmaz, olmamalı ama 80 yaşında bir kadını 73 doğumlu genç denecek bir adam neden darp eder? Bu durumu kavrayamıyorum. Biz trafik kazası geçirdi sanıyorduk. Olayı kolluk kuvvetlerinden öğrendik. Saldırgan bizimkilerle beraber hastaneye geliyor. Kolluk tarafından hastanede gözaltına alıyor. Anladığım kadarıyla dengesiz bir profil oluşturmaya çalışıyor. Hem darp etmiş, hem gasp etmiş” dedi.

Dilber Alınak’ın durumunun ağır olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Sağlık durumu iyi değil, ağır yaralı, sağ gözüne darbeler almış, vücudu ödem toplamış, beyin kanaması geçirdi. Doktorlar durumunun stabil olduğunu söylüyor ama çok umut verici konuşmuyorlar.”

Aybi verdiği ifadede, Dilber Alınak’ı tanımadığını belirterek şunları söyledi: “Dilber Alınak’ı tanımıyorum, soy ismini bilirim, Yıllardır da görmüyorum kendisi, yurtdışındadır. Alınak ailesi ve Dilber Alınak’la bir husumetim yoktur. Fakat hatırlamadığım bir tarihte beni tehdit etmişti. Anayol kenarında taksi ile ilerlerken onu gördüm ve hemen taksiyi durdurdum. Araçtan indim ve kadını dövdüm. Kadına ait gözlük, para ve dişlerini aldım.”

Aybi, akıl sağlığı raporu için tutuklu bulunduğu cezaevinden Elazığ’a gönderildi.

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