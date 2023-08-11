45 gündür tutuklu: Merdan Yanardağ için tahliye talebine yine ret!

Hedef gösterilip tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

45 gündür tutuklu: Merdan Yanardağ için tahliye talebine yine ret!

Hedef gösterilip tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha reddedildi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 4 Soru 4 Yanıt programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandı. Silivri Cezaevi’ndeki Yanardağ 45 gündür tutuklu.

TELE1'in aktardıklarına göre; Yanardağ’ın hukuksuzca tutukluluğuna avukatları tarafından yapılan itiraz ise bir kez daha 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Etiketler
Merdan Yanardağ Mahkeme Cezaevi
Tasviyeler, rest çekmeler ve artan gerginlik: Cumhur İttifakı'ndaki güç savaşı nereye varacak? Cumhur İttifakı'ndaki güç savaşı nereye varacak?
Başarır'dan, Erdoğan'a 'Tamer Karadağlı ataması' tepkisi Başarır'dan, Erdoğan'a 'Tamer Karadağlı ataması' tepkisi
Furkan Andıç Herkesi Çok Üzmüştü! Sevindiren Haber Sonunda Geldi Furkan Andıç Herkesi Çok Üzmüştü! Sevindiren Haber Sonunda Geldi
Salatalık kabuklarını çöpe atmayın! Hiç duyulmamış 5 kullanım alanı… Salatalık kabuklarını çöpe atmayın! Hiç duyulmamış 5 kullanım alanı…
ÇOK OKUNANLAR
'Fiyatı artacak' diyen İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 'acil' uyarı: İnternetten... İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 'acil' uyarı
'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen İkbal Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi 'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi
Yaşanan sıcaklıklar hiçbir şey, bu kez Mısır'dan geliyor: 46 dereceyi göreceğiz! Yaşanan sıcaklıklar hiçbir şey, bu kez Mısır'dan geliyor: 46 dereceyi göreceğiz!
İbrahim Tatlıses 'evleniyorum' dedi, gelin adayı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses 'evleniyorum' dedi, gelin adayı ortaya çıktı
İstanbullular bugüne dikkat: 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi İstanbullular bugüne dikkat: 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi