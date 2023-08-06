Siyaset sahnesindeki aktörlerin sayısı arttı: Bir yeni parti daha kuruldu

Yerel seçimlere doğru her geçen gün hareketlenen siyaset sahnesinde yeni bir parti daha yerini aldı. Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından ATA Parti kuruldu.

Son Güncelleme:
Siyaset sahnesindeki aktörlerin sayısı arttı: Bir yeni parti daha kuruldu

Siyasete ilk olarak 60'lı yıllarda atılan, bir dönem Kültür Bakanlığı görevinde bulunan ve 2011-2012 aralığında Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı yürüten Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurdu.

Zeybek'in ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu bugün toplandı.

Yapılan açıklamada partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

Son Güncelleme:
İnsan hakları ve özgülükler yine gündemde... AB üst düzey yetkilisi: “Vize serbestisi sonbaharda görüşülecek” AB üst düzey yetkilisi: “Vize serbestisi sonbaharda görüşülecek”
Sırrı Süreyya Önder'den Demirtaş açıklaması: "İncindiği, yorulduğu, yıprandığı birçok alanda sonuna kadar haklı olduğunu düşünenlerdenim" "İncindiği, yorulduğu, yıprandığı birçok alanda sonuna kadar haklı olduğunu düşünenlerdenim"
En çekilmez ve en inatçı 5 burç! Onlarla anlaşmak çok zor... En çekilmez ve en inatçı 5 burç! Onlarla anlaşmak çok zor...
Köyde ilk kez ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı ve verim beklentinin üzerinde... Köyde ilk kez ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı ve verim beklentinin üzerinde...
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi: Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi
Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı En kalpsiz 5 burç açıklandı
Dar gelirliye yeni ödemenin detayları ve şartlar belli oldu Dar gelirliye yeni ödemenin detayları ve şartlar belli oldu
Uçurum var: Ünlü oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı Ünlü oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı
Fatih Altaylı'dan sert tepki: Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek 'Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek'