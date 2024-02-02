Sırrı Süreyya Önder'den İzmir açıklaması: Partimiz karar verir

Yerel seçimlere 2 ay kala DEM Parti'nin izleyeceği yol haritası hala merak ediliyor. İstanbul'da eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday gösterileceği iddiası gündemdeki yerine korurken, İzmir için de parti içinde güçlü isimlerden birinin adını geçiyor.

DEM Parti’nin Beritan Güneş Altın ile Sırrı Süreyya Önder’i İzmir’de belediye başkan adayı olarak göstermeye karar verdiği iddia edildi.

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre DEM Partisi Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “Buna partimiz karar verir. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok” yanıtını verdi.