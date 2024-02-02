Erdoğan açıkladı: İşte AKP'nin Bursa adayları
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bursa İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında partisinin adaylarını açıkladı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bursa İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.
"Bursa sanayinin, ticaretin lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını ülkemize ve milletimize anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık ve bu yolda yürüyoruz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerimizin asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah Bursa'mıza bir kez daha geldiğimizde bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Bursa altyapı ve üstyapısıyla Bursa, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin en başlarında yer alıyor.
Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları, hiçbir projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız.
CHP'nin halini görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Şehirlerimiz umurlarında değil."
BURSA ADAYLARINI AÇIKLADI
Erdoğan konuşmasının ardından Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı:
Büyükorhan - Kamil Turhan
Gemlik - Refik Yılmaz
Gürsu - Mustafa Işık
Harmancık - Yılmaz Ataş
İnegöl - Alper Taban
İznik - Kağan Mehmet Usta
Karacabey - Ali Özkan
Keles - Ali Doğru
Kestel - Ferhat Erol
Mudanya - Gökhan Dinçer
Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci
Nilüfer - Celil Çolak
Orhaniye - Ali Osman Tayır