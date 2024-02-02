Erdoğan açıkladı: İşte AKP'nin Bursa adayları

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bursa İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

"Bursa sanayinin, ticaretin lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını ülkemize ve milletimize anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık ve bu yolda yürüyoruz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerimizin asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah Bursa'mıza bir kez daha geldiğimizde bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Bursa altyapı ve üstyapısıyla Bursa, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin en başlarında yer alıyor.

Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları, hiçbir projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız.

CHP'nin halini görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Şehirlerimiz umurlarında değil."

BURSA ADAYLARINI AÇIKLADI

Erdoğan konuşmasının ardından Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı:

Büyükorhan - Kamil Turhan

Gemlik - Refik Yılmaz

Gürsu - Mustafa Işık

Harmancık - Yılmaz Ataş

İnegöl - Alper Taban

İznik - Kağan Mehmet Usta

Karacabey - Ali Özkan

Keles - Ali Doğru

Kestel - Ferhat Erol

Mudanya - Gökhan Dinçer

Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci

Nilüfer - Celil Çolak

Orhaniye - Ali Osman Tayır