Sıra kadın ve çocukların giyimine geldi! HÜDA PAR'dan firmalara çağrı: Tesettüre uygun kıyafetler üretin

Seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer alan ve AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA-PAR, hayatın her alanında düzenlemeler yapılmasını istiyor! Daha önce gazeteleri Doğru Haber’de, aile yapısını bozdukları iddiasıyla konser ve festivallerin yasaklanmasını istemişlerdi. Şimdi de, çocukların kıyafetleriyle ilgili çağrıda bulundular.

“FİRMALAR TESETTÜRE UYGUN KIYAFET ÜRETSİN”

HÜDA PAR Ağrı Kadın Kolları Başkanı Saliha Adıgüzel, anne ve babaların kız çocuklarına tesettüre uygun kıyafet bulamadıklarını belirterek, firmalara tesettüre uygun kıyafet üretin çağrısında bulundu.

Adıgüzel, firmaların tesettüre uygun yeteri derece kıyafet üretmeleri hususunda hassas olmaları gerektiğini söyledi. Kadınlar için tesettürün farz olduğunu, İslami tesettürün kazanç elde etmek isteyen firmalar yüzünden farklılaştırıldığını söyleyen Adıgüzel, bazı firmaların dejenere çalışmalarına karşı Müslümanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarına uygun kıyafet bulamayınca hassasiyetlerini zedeleyecek kıyafetler almak zorunda kaldıklarını kaydeden Adıgüzel, "Tesettür insanlık tarihi kadar eski bir uygulamadır. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan itibaren gelmiş olan bütün toplumlarda, bütün zamanlarda ve bütün kavimlerde uygulanmıştır" dedi.

'TESETTÜR MODASINA' TEPKİ: "KADIN BEDENLERİ DAHA ÇOK ÇEKİCİ VE ALIMLI OLARAK ORTAYA ÇIKMAKTA"

Tesettürün tahrif edilerek içeriğinin boşaltılmaya çalışıldığını ileri süren Adıgüzel, şöyle devam etti:

"İslam'ın tesettür emri, kadına verilen bir sıkıntı değil bilakis Müslüman kadına verilen bir paye, rütbe, yüksek bir makamın dıştan görünür şeklidir aslında. Ne yazık ki son zamanlarda tesettürün sadece başın örtünmesi, saçların görünmemesi algısına yol açmıştır. Bunun ile beraber tesettür moda ile beraber bir kazanç kapısına dönüştürülmesi İslam'ın tesettür emri ile amaçladığı yararın ortadan kalkmasına neden oldu. Çünkü tesettürün başörtüsüne indirgenmesi toplumun sadece başını değişik şekillerde örten ancak bedeninin geri kalanının örtünmesi konusunda gerekli özeni göstermeyen Müslüman kadın tiplemesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Aynı şekilde tesettür modasının Müslüman kadınlar arasında tutulması tesettürün dejenere olmasına neden oluyor. Çünkü bu moda çerçevesinde giyinen kadınlar bedenlerini setretmekten ziyade daha çok çekici ve alımlı olarak ortaya çıkmaktadırlar. Tesettür modasına uygun bir şekilde giyinen kadınlar maalesef Allah Resulü'nün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) buyurduğu gibi, 'giyinik çıplaklar' tabirine birebir uymaktadırlar. Bunun içindir ki Müslüman kadın tesettür konusunda hassas olmalıdır. Buna uygun kıyafetlerini biçimlendirmeli, şekillendirmelidir."

"EBEVEYNLER ÇOCUKLARINA İSLAMİ TESETTÜRE UYGUN KIYAFET BULMAKTA ZORLANIYOR"

Ailelerin kız çocukları için tesettüre uygun kıyafet bulmada sıkıntılar yaşadığını dile getiren Adıgüzel, tesettür firmalarına seslenerek şunları kaydetti:

"Günümüzde de ebeveynler çocuklarına İslami tesettüre uygun kıyafet bulmakta zorlanmaktadırlar ne yazık ki. Çünkü üretici firmalar bu hassasiyeti göstermemektedirler. İslam tesettürüne uygun yeteri derecede ürün üretmediklerinden ebeveynler çocuklarına uygun kıyafetler bulamıyorlar. Bundan dolayı da çok sıkıntı çekmektedirler. Bu konuda üreticilerin hassas olmalarını istiyoruz. Anne babaların bu sorunun çözümü için bizlere çok sayıda talepleri söz konusudur. Tesettüre uygun kıyafet bulamayan anne babalar hassasiyetlerini zedeleyen kıyafetleri almak zorunda bırakılıyorlar. Firmalar her kesime uygun kıyafet ürettikleri zaman anne babalar çocuklarına istedikleri kıyafeti alabilecekleri gibi çocuklar da rahat edebilecekleri kıyafetler giyebilecekler."