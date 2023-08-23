Yeşil Sol Parti'de hareketli günler: Yeni ismi ne olacak?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve seçimlere çatısı altında girdiği Yeşil Sol Parti yaklaşan kongreleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Partinin seçim komisyonu da yaklaşan yerel seçimler için teknik hazırlıklarını başlattı. Yerel seçim stratejisine dair detaylı tartışmalar kongre sonrasına bırakılsa da partinin kayyım atanan belediyeleri seçimle geri alma kararlılığında olduğu net bir şekilde ifade ediliyor.

HDP ve Yeşil Sol Parti, şu günlerde yaklaşan kongrelere yoğunlaşmış durumda. HDP 27 Ağustos’ta olağanüstü kongresini gerçekleştirerek çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devredecek. Kapatma riskine karşı atılacak bu adım sonrasında HDP’nin kurumsal kimliği korunacak ancak çalışmaları askıya alınacak. Yeşil Sol Parti ise eylül ayında gerçekleşecek kongre ile HDP’den çalışmaları devralacak, ismi, tüzüğü ve eş genel başkanları değişecek.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Yeşil Sol Parti’nin kongresinden önce kongrede onaylanacak kararların alınacağı konferanslar gerçekleşecek. Kadın konferansı 7-8 Eylül, karma konferans 9-10 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Yaz boyunca gerçekleşen halk buluşmaları ve çalıştaylarda gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda hazırlanan raporlar bu konferanslarda tartışılarak karar önerilerine dönüştürülecek. Partinin isim değişikliğini de kapsayan tüzük değişiklikleri bu karar önerileri aracılığıyla kongreye taşınacak ve kongrede onaylanacak.

PARTİNİN YENİ İSMİ İÇİN FARKLI ÖNERİLER VAR

Partinin ismi konusundaki müzakereler de sürüyor. Yaz boyunca yapılan toplantılarda alınan isim önerileri arasından seçilen isim alternatifleri kurulacak teknik tüzük ve isim komisyonunca değerlendirilerek konferansta tartışmaya açılacak. Alınacak karar önerisi kongrenin onayına sunulacak. Örgütlerden ve seçmenden HDP ve öncülü siyasi partilerin isimlerini çağrıştıran, Türkiye sol ve sosyalist hareketlerine de uzak olmayan isimlerin tercih edilmesi önerisi geldiği belirtilirken Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Halkların Eşitlik Partisi, Demokratik Halklar Partisi gibi isimlerin tartışıldığı öğrenildi.

EŞ GENEL BAŞKAN ADAYLARI VE PM ÜYELERİ TAM MUTABAKATLA BELİRLENECEK

Kongrede bu kararların onaylanmasının yanı sıra parti meclisi ve eş genel başkan seçimi de yapılacak. Blok liste ile gidilmesine kesin gözüyle bakılan kongrede çok adaylı bir eş genel başkanlık yarışının olması beklenmiyor. Partinin siyasi teamüllerine göre eş genel başkan adayları il, ilçe örgütlerinden, parti kurullarından ve seçmenlerden gelen öneriler arasından seçilecek. Aday olarak önerilen isimler kurulacak geniş bir komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu tam mutabakatla belirlenecek. Tek bir kişinin bile şerhi olan isimler aday olamayacak.

PARTİ MECLİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Blok listede yer alacak parti meclisi üyeleri de il ve ilçe örgütlerinden gelen öneriler ve geniş bir mutabakatla belirlenecek. Parti yönetiminde yüzde 80’e varan değişiklik gerçekleşmesi beklenirken tüzük değişikliği, parti meclisi üyeleri, eş genel başkanlar gibi konulardaki tüm tartışmalar kongre öncesinde düzenlenen toplantı ve konferanslarla tüketilecek ve kongreye tüm konu başlıklarında tam mutabakatla gidilecek.

'BİR SAATLİĞİNE DE OLSA BELEDİYELERİMİZİ KAYYIMLARDAN ALACAĞIZ'

Partinin seçim komisyonu yaklaşan yerel seçim için teknik çalışmalarına başlamış olsa da seçime ilişkin siyasi tartışmaların kongre sonrasında başlayacağı ifade ediliyor. Ancak parti yöneticileri halk buluşmalarında yerel seçimlere ilişkin aldıkları iki net mesaj olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilki kayyım atanan belediyelerin yeniden kazanılması, tekrar kayyım atanması riskine rağmen bir saatliğine bile olsa yerellerde seçimin kazanılması ve gerekli siyasi mesajın verilmesi. İkincisi ise 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi şeffaf olmayan, koşulsuz bir ittifakın kurulmaması. HDP yöneticileri halk buluşmalarında aldıkları bu mesajların hayata geçeceği bir yerel seçim stratejisi örüleceğini ifade ediyor.