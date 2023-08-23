Hükümet medyasında yeni operasyon pişiriliyor: Bu kez hedefte Akşener var

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, FETÖ davalarının önemli gizli tanıklarından olan “Garson”un verdiği hafıza kartlarından çıkan bilgilerle “15 Temmuz’un siyasi ayağının” deşifre olup olmayacağını sorusunu gündeme getirdi.

Eski Emniyet İstihbaratçı olan Orakoğlu, “15 Temmuz’un siyasi ayağı” tartışmasında muhalefet partilerini ve genel başkanlarını hedefe koydu.

Orakoğlu, “Son aylarda hatta günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında tarafıma ve çalışma arkadaşlarıma hakkında birçok güçlü iddia olmasına rağmen neden tutuklanmadığı konusunda sözlü ve yazılı mesajlar geldiği görülmektedir” ifadeleriyle yazısına başladı.

“BAYKAL’IN SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN SAVCILAR İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMASI İLE MÜMKÜNDÜR”

Yeni Şafak yazarı, İYİ Parti içinde Akşener’e muhalefetiyle gündeme gelen Ethem Baykal’ın “FETÖ ile iş birliği” iddialarını aktardığı yazısında, Baykal’ın “Garson” isimli gizli tanığı hatırlattığını belirtti ve şunları kaydetti:

“Aynı günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ‘Su uyur FETÖ uyumaz’ diyerek FETÖ tehlikesine ve Garson kod adlı gizli tanığın medyaya yansıyan mahrem yapıyla ilgili açıklamalarına dikkat çekmişti. Gerçekten de FETÖ’nün en mahrem elemanı Garson’un verdiği bilgiler çarpıcıydı. Yaklaşık 6 yıl sonra ortaya çıkan 55 bin yeni dosyadan ve 320 bin kişilik FETÖ’nün gizli ağında 15 Temmuz’da bile deşifre edilememiş mahrem kriptolar yakında yapılacak dev operasyonlarla deşifre edilip adalete teslim edilecekler inşallah! Ancak Ethem Baykal’ın ellerindeki bilgi ve belgelerin İYİ Parti’deki FETÖ’cüler için atom bombası şiddeti yaratacağı iddiası ve bu belgeleri soruşturma sürecinin sonunda kullanacakları beyanı Baykal’ın soruşturmayı yürüten savcılar ile iş birliği içinde olması ile mümkündür. Aksi halde İYİ Parti’nin FETÖ ilişkisine ilişkin bilgi ve belgelerin gecikmeden yargı makamlarına teslim edilmesi tahkikatın selameti açısından elzemdir.”

“15 TEMMUZ’UN SİYASİ AYAĞININ ORTAYA ÇIKARILMASI AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR? İNŞALLAH”

Meral Akşener’i, “15 Temmuz’u gerçekleştiren FETÖ’cü eski askerlerle temasta olmakla” suçlayan Bülent Orakoğlu, “Siyasi ayak İYİ Parti mi?” sorusunu ortaya attı.

Orakoğlu, darbe girişimini “Yurtta Sulh Konseyi”nin gerçekleştirdiğini belirterek “Meral Akşener 15 Temmuz 2016 tarihinden günler önce bazı televizyonlarda ‘Başbakan olacağım. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini, cihanda sulh, ülkede sulhu yeni baştan rehber edinerek! 15’inden sonra işler değişecek’ şeklindeki söylemleriyle 15 Temmuz darbesine işaret mi etmişti?” dedi.

Hükümete yakın yazar, Akşener hakkında 6-7 yıl önce soruşturma başlatıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

“FETÖ itirafçısı Kod Garson’un 320 bin kişilik FETÖ ağını ve mahrem imamları deşifre eden 2 adet SD kartı teslim ettiği tarihle Akşener’e açılan FETÖ soruşturmasının açıldığı tarihin zamanlamasının aynı süreçte olması Akşener’in Garson operasyonunun önemli şüphelilerinden biri olduğu iddiasını güçlendiriyor. Akşener’in Garson soruşturması yanında FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce bazı televizyonlarda darbeci ve FETÖ’cü askerlerin kurduğu ’Yurtta Sulh Konseyi’ ile ilgili açıklamaları da kanaatime göre mercek altına alınmış olabilir. Garson soruşturması ile birlikte Akşener’in ‘Başbakan olacağım. 15’inden sonra işler değişecek’ açıklamaları bir anlamda 15 Temmuz’un siyasi ayağının ortaya çıkarılması açısından dönüm noktası olabilir? İnşallah!”

ORAKOĞLU KİMDİR?

1987-1997 yılları arasında sırasıyla, Giresun, Hatay, Niğde il Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 28 Şubat sürecinde Mamak cezaevine atıldı. 56 Gün cezaevinde kaldı.

Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığına getirildi. Bu dönemde TSK içerisine dinleme cihazı yerleştiren yapının başındaydı. Bu olaydan sonra sıkıyönetim mahkemesinde yargılandı.

FETÖ tarafından başlatılan Ergenekon kumpasında sanıkların aleyhinde tanıklık yapmasıyla gündeme gelmişti.