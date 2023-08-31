Gazeteci Gönültaş tehdit edilmiş, dosya kapatılmıştı: 'Karar saldırılara yol vermektir'

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkçe’den Erol Önderoğlu, gazeteci Hale Gönültaş’ı, kaleme aldığı haberden sonra telefonla ve sosyal medya mesajlarıyla, yazdığı haberi yayından kaldırması için tehdit eden, Tevhid grubu üyesi olduğu iddia edilen kişiler hakkında dava açılmamasına tepki gösterdi.

Önderoğlu, yapılan suç duyurusuna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iki satırlık takipsizlik kararı vermesini hatırlattı.

Önderoğlu, “Göç, savaş & örgütlü suçlarda kadın ve çocuğa odaklanan gazeteci Hale Gönültaş’ın ciddi şekilde tehdit edilmesine karşılık 3 Mayıs’ta yaptığı şikayete verilen iki satırlık takipsizlik kararı saldırılara yol vermektir. Haberciyi tehdit asla ‘soyut’ olamaz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Hale Gönültaş, Kısa Dalga internet sitesinde, kısa süre önce tahliye edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk’a bağlı Tevhid grubu ile ilgili bir habere imza attı. Tamamen belgelere dayanan, “IŞİD’li kadının bıçaklı videosu millet bahçesinde çekildi” başlıklı haberde, İstanbul’da düzenlenen bir baskınla gözaltına alınan bir kadının elinde bıçakla şeriata karşı çıkanları ölümle tehdit ettiği görüntülerin İstanbul Başakşehir Millet Parkı’nda çekildiği yer alıyordu.

Gönültaş, haberinde, konuyla ilgili ifadelere de yer vermişti. İfadelerin bir bölümünde Bayancuk’un ve Tevhid grubunun ismi de geçiyordu.

Haberden sonra telefonla arayan kişiler, Gönültaş’ı yaptığı haberle, “Halis Bayuncuk davasını olumsuz etkilemekle” itham etti ve haberi kaldırmazsa bunun bir vebali ve sonucu olacağını söyledi. Gönültaş’a kayıtlarda, “Tevhid grubu işletme hesabı” diye geçen numaradan aramalar daha sonra da devam etti. Eş zamanlı olarak Gönültaş, çok sayıda sosyal medya hesabından tehdit edildi. Bunun üzerine tehditleri kamuoyuna duyuran Gönültaş, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Gönültaş, savcılığa kendisini arayan numarayı ve sosyal medya mesajlarını teslim etti.

Savcılığın, Gönültaş’ın 3 Mayıs 2023 tarihli suç duyurusunu, sadece bir ay sonra, 13 Haziran 2023’te, iki satırlık takipsizlikle sonuçlandırdığı ortaya çıktı.

Gönültaş’ın telefonla aradığı kişiyle ilgili tarif vermesine, çok sayıda sosyal medya mesajını sunmasına karşılık, sadece tek kişiyi şüpheli olarak belirleyen savcılık, kararında, “Yürütülen soruşturma ve toplanan deliller ışığında, şüphelinin müştekiye karşı tehdit suçunu işlediğine dair soyut iddia dışında kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği…” ifadelerini kullandı.