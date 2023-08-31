İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçtiler!
İYİ Parti Ankara Mamak İlçe Teşkilatı'ndan ayrılan 62 üye, MHP’ye katıldı.
Ankara'da İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan istifa eden 62 üye, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.
Yeni üyeler için Mamak’taki bir düğün salonunda rozet takma töreni düzenlendi.
"EVİNE DÖN' ÇAĞRISINA KULAK VEREN.."
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, törende yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'Evine dön' çağrısına kulan vererek İYİ Parti'den istifa eden üyelere teşekkür etti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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