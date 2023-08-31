Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde yüz arttı: 'Saray saatte 110 bin TL harcıyor'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı bütçesine tepki gösterdi. Başarır, “Saray saatte 110 bin, günde 28 milyon, ayda 845 milyon lira harcıyor’ dedi.

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Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde yüz arttı: 'Saray saatte 110 bin TL harcıyor'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ek ödeneklerle birlikte yaklaşık yüzde 100 oranında artırılmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 10 milyar 877 milyon liraya ulaştığını söyleyen Başarır, bu verilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığını ancak 24 saat sonra kaldırıldığını belirtti.

Sözcü’den Başak Kaya’ya konuşan Başarır, şunları ifade etti:

“Saray, Haziran ayında dakikada 15 bin, saatte 900 bin, günde 21 milyon, ayda 647 milyon lira harcıyordu. Temmuz ayında dakikada 18 bin yani 2.5 emekli maaşı, saatte 110 bin, günde 28 milyon, ayda 845 milyon lira harcıyor.

Biri bu utanmazlığı anlatabilir mi? Memura zam yapabilirmiş. Ne kadar vicdanlısın Erdoğan… Ek bütçe istediler 640 milyon lira zam yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi 5 milyar 62 milyon liraydı, 5 milyar 700 milyon lira olmalıydı ama 10 milyar 877 milyon lira oldu.

Çıkıp söylesin, nedir bu 5 milyar liralık fark. Erdoğan bunu nerede, ne için kullanacak? Burası sözüm ona hukuk devleti. Emekliye, işçiye, sokakta kalana, tüyü bitmemiş yetime çıksın anlatsın Erdoğan, nereye verecek bu parayı?”

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Recep Tayyip Erdoğan Ali Mahir Başarır CHP Cumhurbaşkanlığı
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