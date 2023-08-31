BBP lideri Desticioğlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı

BBP lideri Desticioğlu, partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Destici, “Partilerimiz birlikte adaylarla da girecekleri yerler olacaktır. Ayrı ayrı adaylarla girecekleri yerler de olacaktır” dedi.

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BBP lideri Desticioğlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı

BBP Genel Başkanı Destici partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Destici “Partilerimiz birlikte adaylarla da girecekleri yerler olacaktır. Ayrı ayrı adaylarla girecekleri yerler de olacaktır” ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin Şalpazarı İlçe Başkanlığı binasının açılışında konuştu.

Destici, buradaki konuşmasında partisinin yerel seçim kararını açıkladı.

Destici, yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini vurgulayarak, "Partilerimiz birlikte adaylarla da girecekleri yerler olacaktır. Ayrı ayrı adaylarla girecekleri yerler de olacaktır. Bu yapılacak olan görüşmelere, ihtiyaca göre belirlenecek olan bir şeydir. Ama Büyük Birlik Partimiz bunun dışında kalan bütün yerlerde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yerel seçimlere gidecek ve sizlerin desteğini isteyecektir" diye konuştu.

Kaynak: AA

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BBP - Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Yerel Seçim
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