Hizbullahçılar, Hale Gönültaş'ı tehdit etmişti: Savcılıktan suç duyurusuna iki satırlık takipsizlik

Gazeteci Hale Gönültaş, Kısa Dalga internet sitesinde, kısa süre önce tahliye edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk’a bağlı Tevhid grubu ile ilgili bir habere imza attı. Tamamen belgelere dayanan, “IŞİD’li kadının bıçaklı videosu millet bahçesinde çekildi” başlıklı haberde, İstanbul’da düzenlenen bir baskınla gözaltına alınan bir kadının elinde bıçakla şeriata karşı çıkanları ölümle tehdit ettiği görüntülerin İstanbul Başakşehir Millet Parkı’nda çekildiği yer alıyordu.

T24'ün haberine göre; Gönültaş, haberinde, konuyla ilgili ifadelere de yer vermişti. İfadelerin bir bölümünde Bayancuk’un ve Tevhid grubunun ismi de geçiyordu.

TELEFONLA TEHDİT

Haberden sonra telefonla arayan kişiler, Gönültaş’ı yaptığı haberle, “Halis Bayuncuk davasını olumsuz etkilemekle” itham etti ve haberi kaldırmazsa bunun bir vebali ve sonucu olacağını söyledi. Gönültaş’a kayıtlarda, “Tevhid grubu işletme hesabı” diye geçen numaradan aramalar daha sonra da devam etti. Eş zamanlı olarak Gönültaş, çok sayıda sosyal medya hesabından tehdit edildi. Bunun üzerine tehditleri kamuoyuna duyuran Gönültaş, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Gönültaş, savcılığa kendisini arayan numarayı ve sosyal medya mesajlarını teslim etti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN UYARI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da o dönemde, Maltepe Mitingi’nde yaptığı konuşmada, Gönültaş’a destek vererek, “Kendini derin devlet olarak ilan edenlere sesleniyorum. Olur da bu onurlu gazetecilerin tırnağına zarar gelirse siz kendinizi unutun. Ben suçla mücadeleye inanıyorum. Bunların hepsini toplumdan söküp atmaya inanıyorum” dedi.

İKİ SATIR TAKİPSİZLİK

Savcılığın, Gönültaş’ın 3 Mayıs 2023 tarihli suç duyurusunu, sadece bir ay sonra, 13 Haziran 2023’te, iki satırlık takipsizlikle sonuçlandırdığı ortaya çıktı.

Gönültaş’ın telefonla aradığı kişiyle ilgili tarif vermesine, çok sayıda sosyal medya mesajını sunmasına karşılık, sadece tek kişiyi şüpheli olarak belirleyen savcılık, kararında, “Yürütülen soruşturma ve toplanan deliller ışığında, şüphelinin müştekiye karşı tehdit suçunu işlediğine dair soyut iddia dışında kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği…” ifadelerini kullandı.

Kararda, söz konusu telefonun araştırılıp araştırılmadığı, sosyal medya hesaplarıyla ilgili araştırma yapılıp yapılmadığına yönelik bir bilgi yer almadı. Kararda, şüpheli olarak belirlenen kişinin ifadesine de yer verilmedi.