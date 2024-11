Sınır Ötesine Yeni Operasyon Olacak mı? Kritik Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaptığı kritik temaslarından ardından yurda dönüş yaptı.

Dönüş yolcuğu sırasında programına eşlik eden gazeteciler ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel meselelere ilişkin açıklamalarda bulunurken; gelen sorulara da yanıt verdi.

"HER AN OPERASYONA BAŞLAYACAK HAZIRLIĞIMIZ MEVCUT"

Suriye'ye dönük olası bir sınır ötesi operasyonu hakkındaki soruya Cumhurbaşkanı, "Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut" yanıtını verdi.

"HAREKATLARIMIZIN AMACI KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne duydukları saygıdan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini ifade ederken, "Fakat Suriye’nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Bu da terör örgütlerinin o bölgedeki karmaşadan beslenmesi ve orada tutunması için elverişli ortam hazırlıyor. Suriye’deki istikrarsızlık ve terör örgütlerinin orada tutunması bizim için bir güvenlik riskidir. Bizim gerek DEAŞ’a gerek PKK/PYD/YPG’ye yönelik tüm harekatlarımızın amacı kendi güvenliğimizi sağlamaktır." değerlendirmesiyle sınır ötesine yapılan tüm harekatların temel amacının Türkiye'nin güvenliği olduğu noktasına dikkat çekti.

Kaynak: AA