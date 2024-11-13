Beş Kardeş Üst Üste Yanarak Can Vermişti... Ahmet Davutoğlu Kürsüde Ağlayarak İsyan Etti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İzmir’de 5 kardeşin çıkan yangında hayatını kaybetmesine TBMM’ kürsüsünde isyan etti. Davutoğlu, konuşmayı yaptığı esnada gözyaşlarını tutamadı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi-Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ortak Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beş Kardeş Üst Üste Yanarak Can Vermişti... Ahmet Davutoğlu Kürsüde Ağlayarak İsyan Etti - Resim : 1

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN 5 ÇOCUK İÇİN KONUŞTU

Konuşmasında İzmir'de 5 kardeşin yaşamını yitirdiği yangını gündeme getiren Davutoğlu, "Çocuklarımızı koruyamadık. Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Gazze'deki çocuklardan bahsederken, bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz? Kahroluyorum, utanıyorum" dedi.

Davutoğlu’nun konuşması sırasında sesinin titremesi ve gözlerinden yaş gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Beş Kardeş Üst Üste Yanarak Can Vermişti... Ahmet Davutoğlu Kürsüde Ağlayarak İsyan Etti - Resim : 2

ÖZLEM ZENGİN’İN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kürsüde konuşurken ağlayan Davutoğlu, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuyla ilgili yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi.

Davutoğlu, Zengin’i eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızı koruyamadık. Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Emin olun eleştirmek için söylemiyorum. Aynaya bakarak söylüyorum. Kahroluyorum, utanıyorum. Durduramadığımız için utanıyorum. Engelleyemediğimiz için bu yolsuzlukları kahroluyorum. Demek ki biz dinletemedik, anlatamadık, çocuklarımızı koruyamadık. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Gazze'deki çocuklardan bahsederken, bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz. Efendim paraymış mesele... Hanımefendi para ne demek? Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? Ne zaman varoşlara gittiniz? Bir gecekonduda 5 çocuğuyla yaşayan anneyle dertleştin de para mı kaldı geriye?"

ÖZLEM ZENGİN NE DEDİ?

AKP'li Zengin, söz konusu yangın faciasına ilişkin yaptığı konuşmada, "Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Zengin'in ifadeleri kamuoyunda tepki toplamıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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