Berat Albayrak Kabineye Geri Dönmek İstiyor Ama... AKP Kulislerinden Dikkat Çeken Yorum! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi.

BERAT ALBAYRAK DÖNMEK İSTİYOR AMA...

Ekonomi Gazetesi'nden Besti Karalar'ın haberine göre, Ankara kulislerinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabineye döneceği iddiaları konuşuluyor. Albayrak’ın dönmek istediği ancak bu konuda karar vericinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu da vurgulanıyor.

AKP kulislerinde "Olabilir mi? Olur, olmaz da diyemeyiz. Bunu Berat Albayrak dahil kimse bilmiyor. Berat Albayrak dönmeyi istiyor ama Cumhurbaşkanı ne düşünüyor, böyle bir kararı var mı, alır mı? Onu ancak zaman gösterecek. Berat Albayrak travması henüz geçmiş değil. Berat Albayrak aileden. Bu konu ailede görüşülür mü? Ancak; Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir kararı varsa son ana kadar kimse ile paylaşmaz" yorumları yapılıyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi