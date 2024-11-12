Siyasilerden İktidara 'İzmir Faciası' Tepkisi! 'Bu Acıya Sessiz Kalmak Mümkün Değil!'

İzmir'in Selçuk ilçesinde dün akşam yaşları küçük 5 çocuk, hurda toplamak için evden çıkan annelerinin ısınmaları için açtığı elektrikli sobanın devrilmesi sonucu acı şekilde can verdi.

Yangında mahsur kalan Nefes, Peri, Akçan, Masal ve Aras Bulut Akcan adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşılırken, kardeşlerin dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Türkiye’nin yüreğini yakan ölümün ardında herkes ekonomik şartları eleştirirken, siyasi isimlerde de sessiz kalmadı.

BABACAN: BU ACIYA SESSİZ KALMAK MÜMKÜN DEĞİL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Bu gece İzmir’den gelen acı haber hepimizin yüreğini dağladı” diyerek 5 kardeşin ölümüne ilişkin şunları söyledi:

En büyüğü 5 yaşında olan 5 evladımızı; Aras Bulut’u, Masal Işık’ı, Aslan Miraç’ı, Funda Peri’yi ve Fadime Nefes’i evlerinde çıkan yangında kaybettik. Bir baba olarak içim yanıyor. Bu acıya sessiz kalmak mümkün değil. Bir anne, çocuklarına bakabilmek için sokak sokak hurda toplamak zorundaysa, minicik evlatları bu kadar korunmasız kalabiliyorsa, ülkeyi yönetenlerin büyük sorumluluğu var. Hani sosyal devlet? Türkiye Yüzyılı dediğiniz bu mu? Ne yaparsanız yapın, ülkenin gerçek gündeminin, kendi elinizle artırdığınız yoksulluğun üstünü örtemezsiniz.

HATİMOĞULLARI: TÜRKİYE YÜZYILI HALKA REVA GÖRÜLEN DÜZENDİR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “5 çocuk, en büyüğü 5 yaşında olan kardeşlerin ölümü bizleri kahretti” diyerek şunları söyledi:

İktidar, “refah düzeni”, “Türkiye yüzyılı” diyedursun yoksul, emekçi halk için bıçak kemiği çoktan deldi geçti, bıçak ilikte... İktidarın Türkiye Yüzyılı nedir? Bir kuru ekmek için çocuklarını evde bırakıp hurda toplamak zorunda bırakılan kadındır. Evde ekmek beklerken ısınmak için açtıkları soba yüzünden çıkan yangında ölen çocuklardır. 78 yaşında çalışmak zorunda bırakılan ve iş cinayetinde hayatını kaybeden işçidir Türkiye Yüzyılı! Saray günlük 21,5 Milyon TL harcasın, çeteleri daha zengin etsin diye halka reva görülen düzendir Türkiye Yüzyılı!

Oysa gecelerinde aç yatılmayan, emekçinin-emeklinin hakkını aldığı; çocukların ve kadınların güvende, gençlerin umutlu, herkesin eşit yurttaş olduğu bir yüzyılı inşa etmek elimizde. Yitirdiğimiz canlarımız için bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

ERBAKAN: BEŞ YAVRUMUZ MİLLETİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şunları söyledi: İzmir Selçuk’ta yaşanan elim olayda, beş yavrumuzun elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetmesi, tüm milletimizi derinden üzmüştür. Zorlu yaşam koşulları altında mücadele veren bu evlatlarımızın kaybı, hepimizi yürekten sarsmıştır. Ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Kaynak: Gerçek Gündem