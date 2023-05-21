Sinan Oğan: 'Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk'

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 'Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde' diyerek bir dizi paylaşımda bulundu.

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Sinan Oğan: 'Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk'

28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde, aldığı yüzde 5'lik oy oranı ile kilit ismi konumuna gelen ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, görüşmelerini sürdürüyor. 

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Nihai kararı pazartesi açıklayacağı belirtilen Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bu süreci değerlendiren Oğan, "Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde" diyerek madde madde açıklamalarda bulundu.

Oğan'ın açıklamaları şöyle:

"-Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

-HDP üzerinden oluşturulan “kilit parti” söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

-İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta “yedek” olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

-Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,

-Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,

-İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi “dikkate almak istemeyen”, “saymaya gerek görmeyen” siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,

-Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,

-PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,

-HDP ve Hüda-Par’ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,

-Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

-Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk. Bizi izlemeye devam edin."

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