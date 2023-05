Kılıçdaroğlu'ndan seçim videosu: 'Bu artık bir seçim değil, referandumdur'

28 Mayıs seçimlerine bir hafta kala liderlerin propaganda çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GECE YARISI VİDEOSU

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ikinci tur seçimlerine ilişkin bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu videoya "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10 milyon daha mı gelsin? Unutma o oyu kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin."