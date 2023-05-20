Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: Adalet Partisi ile görüşecek
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs Pazartesi günü ATA İttifakı partilerinden Adalet Partisini ziyaret edecek.
28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimine bir hafta kala, liderler seçim programlarını hızlandırdı.
KILIÇDAROĞLU ADALET PARTİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, şunları paylaştı:
"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 13:30’da partimizi ziyaret edeceklerdir; akabinde yapılacak olan basın toplantısına katılımınızdan onur duyarım."