Nebati'ye tribün şoku: Önce yuhaladılar, sonra 'Meclis’te Hizbullah istemiyoruz' dediler

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta Yeni Mersin İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Yomraspor'u 5-1 yenerek Spor Toto 2. Lig’e yükselmeyi başardı.

NEBATİ'YE ŞOK

Maçtan sonra futbolcuları tebrik etmek için sahaya inen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise yuhalandı. Binlerce taraftar, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” ve “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları attı.

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor’u sahasında ağırlayan maçta taraftarlar, 14 Mayıs milletvekili seçiminde HÜDA PAR’ın Meclis'e 4 vekil ile girmesine tepki göstermiş, “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganı atmıştı.