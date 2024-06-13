Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Muharrem İnce ile görüştü: "Ateş Ailesi’nin daima yanında olacağım"

Ankara'da katledilen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü.

Görüşme sonrası paylaşım yapan İnce, şunları söyledi:

"Ankara’da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren merhum Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Genel Merkezimizde ağırladık. Ankara’nın göbeğinde yaşanan bu cinayet ve azmettiricileri yargı önünde hesap verene kadar Ateş Ailesi’nin daima yanında olacağım."

Ankara’da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren merhum Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Genel Merkezimizde ağırladık.



Ankara’nın göbeğinde yaşanan bu cinayet ve azmettiricileri yargı önünde hesap verene kadar Ateş Ailesi’nin daima yanında olacağım. pic.twitter.com/HEQw6k4jKm — Muharrem İNCE (@vekilince) June 13, 2024

ÖZEL, ERDOĞAN VE ERBAKAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ayşe Ateş, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşmüştü.

Ateş, liderlerin desteğini almasının yanında onları 1 Temmuz'da görülecek "Sinan Ateş" cinayeti davasına davet etmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı. Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem