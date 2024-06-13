Emin Alper'den 'kayyım' tepkisi: Bu yapılanlar Hakkâri halkını ikinci sınıf vatandaş yerine koymaktır

Türkiye’nin ünlü yönetmenlerinden biri olan Emin Alper, Hakkari’deki ‘kayyım’ atamasını eleştirdi.

Bunun “yerel ve siyasi bir darbe” olduğunu belirten Alper, “Bu yapılanlar Hakkâri halkını ikinci sınıf vatandaş yerine koymaktır” dedi.

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Esra Solin Dal’a konuşan Emin Alper, şunları söyledi:

“Hiç lafı evirip çevirmeden söylemek gerekirse bu yerel ve siyasi darbedir. On yıllık bir davanın tekrar ısıtılıp seçimden iki ay sonra gündeme getirilmesi de, belediye meclisinin yeni bir başkan seçmesine fırsat verilmemesi de, iktidarın niyetinin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Bu yapılanlar Hakkâri halkını ikinci sınıf vatandaş yerine koymaktır.

‘SİZİN OYUNUZUN KIYMETİ YOK DEMEKTİR’

Onlara “Sizin oyunuzun kıymeti yok” demektir. Zaten İçişleri Bakanı’na kayyım atama yetkisini veren kararnamenin Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu hepimizin malumu. Bu yetkinin halen uygulanıyor olması, fiilen Olağanüstü Hal’den çıkmadığımızın da acı bir göstergesidir.”

NE OLMUŞTU?

Van'daki "kayyım" girişiminin ardından iktidar, 3 Haziran'da Hakkâri Belediyesi'ne kayyım atamıştı.

DEM Parti Hakkari Eş Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış yerine, Hakkari Valisi'ni 'kayyım' olarak atayan iktidar, Akış'a da 19 yıl altı ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem