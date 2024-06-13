ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'den F-16 tedariki için sözleşmelerin imzalandığı ve detaylar üzerindeki çalışmaların heyetler arasında devam ettiğini bildirdi.

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ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin sözleşmelerin imzalandığını, detaylar üzerindeki çalışmaların heyetler arasında sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili son duruma ilişkin soruları cevaplayan kaynaklar, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.


Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediğini duyurduğu sözde yerel seçimlere ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz."

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