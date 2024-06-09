F-16 üretiminde TUSAŞ'a yeni rol

Savunma sanayii kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ABD’den satın alınılacak F-16’ların üretiminde yer alabilir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin F-16 alımı teklif ve kabul mektubu imzaladığını duyurmuştu. 23 milyar dolar değerinde olması beklenen bu satış kapsamında 40 adet yeni F-16 Blok 70 ve 79 adet de mevcut jetler için modernizasyon kiti teslim edilecek.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Türkiye'nin ödemeyi gerçekleştirmesi beklenirken, ilk teslimatın 2028'de yapılması öngörülüyor.

F-16'ların nerede üretileceği henüz belirsizliğini korurken, TUSAŞ'ın F-16'ların bir kısmının üretiminde rol alabileceği gelen bilgiler arasında.

TUSAŞ'A F-16 ÜRETİMİNDE YENİ ROL

Cumhuriyet'in haberine göre, F-16’ların nerede üretileceği belirsizliğini korurken savunma sanayii kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) F-16’ların bir kısmının üretiminde rol alabilecek. Daha önce farklı konfigürasyonlarda F-16 savaş uçaklarının montajını ve çok sayıda uçağın da modernizasyonunu gerçekleştiren TUSAŞ, Avrupa’da bu konuda ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan bu konuya ilişkin TUSAŞ’ın henüz resmi bir görüşmesinin bulunmadığı bildirilirken firmanın istek dahilinde ilerleyen süreçte üretimde yer alması planlanıyor. Buna göre; F-16’ların montajı Türkiye’de yapılabilecek.

Öte yandan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Ocak 2023'te yaptığı açıklamada "İmalat yeteneğimizle buna talip olduğumuzu söyledik. F-16 konusunda montaj yapabileceğimizi Lockheed Martin'e söyledik. Oradan ekipler de gelip ne durumda olduğumuzu gördüler. İzin verirlerse yapabiliriz, yapmak da isteriz" ifadelerine yer vermişti.