Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.27'de meydana gelen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

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