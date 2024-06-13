Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11.27'de meydana gelen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-06-13
Saat:11:27:13 TSİ
Enlem:40.35917 N
Boylam:27.09306 E
Derinlik:6.97 km
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