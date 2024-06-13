İstanbul Valiliği'nden 'Kurban Bayramı' uyarısı

Kurban Bayramı öncesi açıklama yapan İstanbul Valiliği, açıkladığı şartları yerine getirmeyenlere idari para cezası keseceklerini duyurdu.

Son Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden 'Kurban Bayramı' uyarısı

İstanbul Valiliği, kurban kesimini, belirlenen standartlara uymadan kesen ya da kurban atıklarını gerekli önlemleri almadan toprağa veren kurum, kuruluş ve işletmelere ve umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurban kesimini, belirlenen standartlara uymadan kesen ya da kurban atıklarını gerekli önlemleri almadan toprağa veren kurum, kuruluş ve işletmelere ve umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızın, sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için gereken tüm tedbir ve önlemler alınmıştır" denildi.

VALİ GÜL ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül de bayram öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki (Esenler) trafik denetim noktasında, güvenlik bürokrasisi, basın mensupları ve yolcularla bayramlaştı, İstanbul’da alınan bayram önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntülerin oluşmaması için de önlemlerin alındığını belirten Gül, "Sadece belediyeler tarafından ilan edilen, Tarım İl Müdürlüğü'nün denetlediği yerlerde kurban kesilecek" dedi. Aksine davrananlar hakkında da zabıta, polis ve jandarma görevlileri tarafından gereken uyarı ve işlemlerin yapılacağını belirten Gül, trafik kazalarının hiç olmamasını dilediklerini ancak en aza indirmek için de görevlilerin denetimlerini sürdüreceklereni kaydetti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Kurban Bayramı İstanbul Valiliği
Son Güncelleme:
Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu
AKP söz verdi: 'Etki ajanlığı' maddesi 9. Yargı Paketi’nden çıkarılıyor 'Etki ajanlığı' maddesi 9. Yargı Paketi’nden çıkarılıyor
Sandık Kokusu dizisinden kötü haber. Finalinde yaşanacaklar yürek sızlatacak Sandık Kokusu dizisinden kötü haber. Finalinde yaşanacaklar yürek sızlatacak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Hesaplar değişti! Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu
Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada! Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı