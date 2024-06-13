Bir meslek grubu daha hükümetin radarına girdi! Yüzde 15 oranında vergi yolda

Yurttaşlar ekonomik kriz nedeniyle darboğazdayken, artan vergiler de üzerlerindeki yükü bir hayli artırdı. Gelen son habere göre ise, hükümetin herhangi bir şirket çalışanı olmayan motokuryelerden vergi tahsil etme yoluna gideceği iddia edildi.

Ekonomim’de yer alan habere göre, bayram sonrası çıkarılacak yeni torba yasa ile yıllık kazancı 3 milyon TL altında olan motokuryelerden vergi yüzde 15 oranında bankalar tarafından tahsil edilecek.

Pandemiyle birlikte hayatın önemli bir parçası haline gelen motokuryelik mesleği hızla büyürken, bu büyüme iktidarın gözünden kaçmadı.

Hükümetin şirket çalışanı olmayan ve kendi hesabına çalışan motokuryelerin kazancına vergi getirmeyi planladığı iddiası ortaya atıldı.

Mevcut sistemde, sigortalı olarak çalışan motokuryeler vergilendirme açısından bir problem teşkil etmiyor. Şirketler tarafından ödenen ücretler gelir vergisine tabi tutuluyor ve beyan ediliyordu.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GİBİ VERGİ KAPSAMINA ALINACAK

Ancak mevcut sistemde bağımsız çalışan motokuryeler bu sistemin dışında kalıyordu. Getirilmesi planlanan torba yasa ile motokuryeler için de yeni bir vergi düzenlemesi öngörülüyor. Bu düzenleme ile motokuryeler, sosyal medya fenomenleri gibi gelir vergisi kapsamına alınacak.

Yeni sistemde motokuryelerin Türkiye'de kurulu bir bankada özel bir hesap açmaları ve tüm hasılatlarını bu hesap üzerinden tahsil etmeleri gerekecek. Bankaların ise hesaplara aktarılan tutarlardan yüzde 15 gelir vergisi tevkifatı yaparak beyan edip vergi dairesine ödeyecek.