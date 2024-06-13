Diyanet'in “dini dershane” projesi hayata geçiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran Eğitim Merkezleri'nin ilk 3 kurumunu 3 şehirde hayata geçiriyor.

Kısa Dalga'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Nisan 2024'te yönetmelik yayımlayarak başlattığı Kuran Eğitim Merkezleri'nin ilk üçünü Rize, Ankara ve İstanbul'da Eylül ayında faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

"Dar-ül Kurra" olarak bilinen bu merkezlere, hafızlık belgesi sahibi 14-17 yaşlarındaki lise öğrencileri sınavla kabul edilecek. Bu merkezlerde, Arapça'nın yanı sıra bir batı dili eğitimi verilecek, İslami ilimler öğretilecek, yurt dışı gezileri düzenlenecek ve öğrenciler üniversite hazırlık desteği alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce hafızlık belgesi almış lise öğrencilerinin Kuran eğitimi alarak örgün eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla bu merkezleri kurma kararı almıştı.

Mevzuatın gelişimi ancak, "Dar-ül Kurra" olarak adlandırılan bu Kuran Eğitim Merkezleriyle ilgili mevzuat, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Nisan 2024'te Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mart 2022'de Diyanet'in teşkilat kanununda yapılan bir değişiklikle bu merkezlerin taşra teşkilatına bağlı olarak açılabilmesi sağlanmıştı.

Yasa çıktıktan sonra yönetmeliğin hazırlanması beklenirken, 12 Eylül 2023'te Rize'de, 3 Ocak 2024'te Ankara'da ve 27 Şubat 2024'te İstanbul Pendik'te Kuran Eğitim Merkezlerinin açılış onayları verildi.

İlk merkezin müdürü görevlendirildi Yönetmelik yayımlanmadan önce Türkiye'nin ilk Kuran Eğitim Merkezi'nin müdürü de atanmıştı. 2018 yılında Rize Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Abdullah Köseoğlu, Ağustos 2023'te Kastamonu Müftü Yardımcısı olarak atanmıştı. Daha önce Çaykara'da Kuran Kursu öğreticisi olarak görev yapan Köseoğlu, Şubat 2024'te, yani yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, Rize Kuran Eğitim Merkezi'nin müdürü olarak görevlendirildi.

YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN 'KAZANIMLAR'

Türkiye'nin ilk üç Kuran Eğitim Merkezi'nin eğitim öğretime Eylül ayında başlayacağı belirtiliyor. Nisan 2024'te yayımlanan yönetmeliğe göre, bu merkezlerde Kuran-ı Kerim okuma, temel dini bilgiler ve hafızlık eğitimi verilecek. Temel düzeyde Arapça eğitimi de sağlanacak. Öğrencilerin Kuran-ı Kerim ve İslami ilimlerle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisi kazanmaları hedefleniyor.

Kuran Eğitim Merkezlerine, hafızlık belgesine sahip 14-17 yaşlarındaki lise öğrencileri sınavla kabul edilecek. Bu merkezler, barınma ihtiyacını karşılayacak yurt imkanlarına da sahip olacak.

Merkezler, örgün eğitim dışındaki zamanlarda, yerel koşullar ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 05.00-22.00 saatleri arasında açık kalacak. Hafta sonları da eğitim verilebilecek.

Merkezlerin Eylül ayında açılacağı ve kayıt takviminin başladığına dair duyurular yapıldı.

Bir batı dili “Kuran Eğitim Merkezleri” broşüründe, merkezlerde verilecek eğitimin kazanımları listelenmiştir. Buna göre, Arapça'nın yanı sıra bir batı dili de yabancı dil olarak öğretilecektir.