Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanık Erdem Karadeniz'in ev baskınında çok sayıda silah ele geçirildi

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanık Erdem Karadeniz’in evinden Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada çelik kasa ve toprak altına gömülü poşette 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek ele geçirildi.

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Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanık Erdem Karadeniz'in ev baskınında çok sayıda silah ele geçirildi

Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Erdem Karadeniz'in evinde 4 Ocak 2023 tarihinde yapılan aramada, çelik kasa ve toprak altına gömülü poşette toplam 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek ele geçirildi.

Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, Gökhan Türkmen isimli şahsın evinin birinci katındaki odasında bulunan çelik kasada; 40 adet 3 mm, 50 adet 3.57 mm çapında dolu fişek, 2 adet FN marka tabancaya ait şarjörler ve 150 adet 5.7 mm çapında dolu fişek ele geçirildi.

Evin mutfak dışındaki duvar dibinde kazılmış toprak altına gömülü vaziyetteki poşette de 1 adet çelik siyah kabzalı tabanca, 1 adet kahverengi kabzalı tabanca ve bunlara ait şarjörler ve fişekler bulundu. Mutfakta ise 1 adet tabanca, susturucu, şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Aramalar sırasında Erdem Karadeniz, Ceyhun Demirel, Süleyman Karadeniz, Hamza Engin, Oğuzhan Coşkun, Serkan Yılmaz ve Gökhan Türkmen olmak üzere 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği bildirildi.

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Kaynak: ANKA

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