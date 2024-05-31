Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanık Erdem Karadeniz'in ev baskınında çok sayıda silah ele geçirildi

Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Erdem Karadeniz'in evinde 4 Ocak 2023 tarihinde yapılan aramada, çelik kasa ve toprak altına gömülü poşette toplam 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek ele geçirildi.

Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, Gökhan Türkmen isimli şahsın evinin birinci katındaki odasında bulunan çelik kasada; 40 adet 3 mm, 50 adet 3.57 mm çapında dolu fişek, 2 adet FN marka tabancaya ait şarjörler ve 150 adet 5.7 mm çapında dolu fişek ele geçirildi.

Evin mutfak dışındaki duvar dibinde kazılmış toprak altına gömülü vaziyetteki poşette de 1 adet çelik siyah kabzalı tabanca, 1 adet kahverengi kabzalı tabanca ve bunlara ait şarjörler ve fişekler bulundu. Mutfakta ise 1 adet tabanca, susturucu, şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Aramalar sırasında Erdem Karadeniz, Ceyhun Demirel, Süleyman Karadeniz, Hamza Engin, Oğuzhan Coşkun, Serkan Yılmaz ve Gökhan Türkmen olmak üzere 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA