Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere müjde: Bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere güzel bir haber vererek 30 milyon 54 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu. Ödemeler, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Son Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere müjde: Bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat, baklagil, dane mısır, kırsal kalkınma yatırımları, sertifikalı tohum üretimi ve mazot-gübre desteği olmak üzere toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Canan Karatay'ın en sevdiği besindi. Köfteye ve ete eklenirse lezzeti katlanıyor Canan Karatay'ın en sevdiği besindi. Köfteye ve ete eklenirse lezzeti katlanıyor
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş ile tetikçisi Eray Özyağcı'nın görüşmeleri kayıt altında Azmettirici Tolgahan Demirbaş ile tetikçi Eray Özyağcı'nın görüşmeleri kayıt altında
Yaprak sarması kararıyor mu? Pişirirken sarmanın kararmasını önleyecek tüyo Yaprak sarması kararıyor mu? Pişirirken sarmanın kararmasını önleyecek tüyo
İYİ Parti'den 'Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi': Belediyelere yol gösterecek İYİ Parti'den 'Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi': Belediyelere yol gösterecek
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme
Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
Siyasete dönüyor: Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek
Bir ili karıştıran ilan: "Gördüğünüz yerde suratına tükürün" Bir ili karıştıran ilan: Yazılanlar şaşkına çevirdi
Yapı Kredi kartları yeniden dağıttı: Emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Yapı Kredi güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? Yapı Kredi kartları yeniden dağıttı