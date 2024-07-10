Sera Kadıgil, AYM Başkanvekili ile Görüştü: 'Can Atalay Kararı Hemen Hemen Hazır'

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Avukat Özgür Urfa, Anayasa Mahkemesi(AYM) Başkanvekili Basri Bağcı ile konuştu. Yapılan görüşmenin gündemi ise Can Atalay.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kadıgil, şunları söyledi:

“Can Atalay Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen hukuka aykırı bir şekilde yıllardır esir tutuluyor. Geçtiğimiz dönemde Meclis’te, tamamen hukuka haykırı karar okutularak milletvekilliği dürülmüştü. Biz avukatlarımız aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Bu kararın hukuksuzluğunun tescil edilmesini talep ettik. Anayasa Mahkemesi dedi ki, “Haklısınız. Benim burada bir karar vermeme bile gerek yok. Çünkü Can Atalay hala bir milletvekilidir. Bu yapılan işlem, yok hükmündedir.” Bu kararın tarihi 22 Şubat. Aradan geçti 139 gün. Bizler ve Can Atalay 139 gündür gerekçeli kararın yazılmasını bekliyor.

‘MECLİS KAPANMADAN BU KARARI YETİŞTİRİN’

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı ile bir görüşme yaptık. Buradan da çağrımızı yineleyelim. 140 gün oldu gerekçeli karar yazıldı. Lütfen artık imzalayın ve Meclis kapanmadan evvel bu kararı yetiştirin. AYM Başkanvekili’nin gerekçeli kararın hemen hemen hazır olduğu ve en yakın zamanda temin ettiler. Umut ediyoruz ki siyasi nedenlerden kaynaklı hukukçuların üzerinde daha fazla baskı olmaz.”

NE OLMUŞTU?

Gezi davası tutsağı Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, AYM’nin 2 defa hak ihlali kararı vermesine rağmen, Yargıtay’ın müdahalesiyle cezaevinden çıkamamış ve vekillik görevini yürütememişti. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşme sonrası ise Atalay’ın vekilliği, Hatay halkının iradesi hiçe sayılarak düşürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem