Erdoğan'a 'Sayın Esed' Tepkisi! 'Ateşle Oynama, Bu Ateş Seni de Yakar Bilesin'

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sayın Esed' sözlerini eleştirdi. Zeybek, "Tutarsız politikalarınız neticesinde nereden, nereye geldiniz. İktidar, ateşle oynama. Bu ateş seni de yakar bilesin" dedi.

Erdoğan'a 'Sayın Esed' Tepkisi! 'Ateşle Oynama, Bu Ateş Seni de Yakar Bilesin'

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir" sözlerine tepki gösterdi. Namık Kemal Zeybek, "‘Katil ve terörist Esed’ diye defalarca ilan ettiğiniz Suriye devlet başkanı, şimdi sizin için 'Sayın Esed' oldu" diyerek, Erdoğan'ın tutarsız politikaları olduğunu savundu.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

"HANGİ YÜZLE GÖRÜŞÜP KUCAKLAŞACAKSINIZ"

"Evet, Sayın Erdoğan.. Gerçekten çok ilginç ve düşündürücü.. Tutarsız politikalarınız neticesinde nereden, nereye geldiniz.. ‘Katil ve terörist Esed’ diye defalarca ilan ettiğiniz Suriye devlet başkanı, şimdi sizin için 'Sayın Esed' oldu ve yeniden ailecek görüşebileceğinizi ifade ediyorsunuz. Merak ediyoruz, hangi yüzle Beşşar Esed ile görüşüp, kucaklaşacaksınız? Ya Sayın Esed, sizden özür dilemenizi isterse ne yapacaksınız? Ama biliniz ki; hala ateşle oynuyorsunuz. Yanlışta ısrar ederseniz, bu ateş sizi de yakar bilesiniz.

'SURİYELİLERDEN DAHA ÇOK SURİYELİ AŞIĞI OLDULAR'

Onlar Suriyelilerden daha çok Suriyeli aşığı oldular. Bununla birlikte; AKP, Türkleri ikincil, Suriyelileri birincil yere koyan uygulamalarını sürdürürse, dahası onları yerleştirmekten geri dönmezse, olacakları ne biz, ne de kimse önleyemez. Bu gidişle yerleşen Suriyeli bireyler yurttaşlarımızca düşman görülmeğe başlanırsa, olacakları düşünerek yanlıştan dönmek iktidarın birinci görevi değil midir? İktidar, ateşle oynama! Bu ateş seni de yakar bilesin."

Kaynak: ANKA

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