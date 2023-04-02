Selvi Kılıçdaroğlu, 'tek derdim bu gerçekler' diyerek acı tabloyu hatırlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'de çocukların %67'sinin sebzeyi, %87'sinin et ürünlerini her gün tüketemediğini hatırlatarak "Tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir" diye yazdı.

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Selvi Kılıçdaroğlu, 'tek derdim bu gerçekler' diyerek acı tabloyu hatırlattı

GERÇEK GÜNDEM /

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya Twitter hesabına dün adım atmasının ardından çocukların beslenme ihtiyacı hakkında paylaşım yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu paylaşımında ekonomik kriz nedeniyle çocukların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanamadığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu; "Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir" diye yazdı.

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SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN İLK PAYLAŞIMI: KEMAL BEY VE BEN

Selvi Kılıçdaroğlu 31 Mart'ta giriş yaptığı Twitter'da ilk mesajında Selvi Kılıçdaroğlu miting kürsüsünde eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşarak "Kemal Bey ve ben… Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" ifadelerini kullanmıştı.

 
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2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Seçim 2023 Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu
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